رئيس محكمة الوادى الجديد يعلن تقدم مرشح واحد لانتخابات النواب والإجمالى 15

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المستشار حمدى فاروق، رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، تلقى طلب واحد ترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 فى اليوم السادس منذ فتح باب تلقى طلبات الترشح الخميس الماضي.

وقال حمدى فى تصريح صحفي، إن إجمالى عدد طلبات الترشيح حتى اليوم 15 مرشحًا، بواقع 8 للدائرة الأولى و7 للدائرة الثانية على المقاعد الفردية بالمحافظة، كما أنه سيجرى إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشره فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، مع تلقى الطعون على المرشحين أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، لمدة 3 أيام من الأحد 27 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.

وأوضح فاروق أن الفصل فى الطعون بمحكمة القضاء الإدارى لمدة 3 أيام من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، بينما سيجرى إعلان القائمة النهائية للمترشحين يوم 5 أكتوبر 2020م، على أن يكون آخر موعد للتنازل يوم الأربعاء 7 أكتوبر المقبل، ويجرى نشر التنازلات فى صحيفتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر 2020، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم الاثنين 5 أكتوبر المقبل، وتبدأ عملية التصويت للمرحلة الأولى والتى من بينها محافظة الوادى الجديد، بالنسبة للمصريين فى الخارج لمدة 3 أيام من 21 أكتوبر وحتى الجمعة 23 أكتوبر المقبل، بينما تبدأ عملية التصويت فى الداخل على مدى يومى 24 و25 أكتوبر 2020.

وشهد اليوم الثلاثاء ترشح عاطف أنور رضوان، بالدائرة الأولى، ليصبح إجمالى المرشحين بالدائرتين 15 مرشحا فرديا.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم دائرتين الأولى قسم شرطة الخارجة ومركز باريس، والدائرة الثانية بمركز شرطة الداخلة وبلاط والفرافرة، وكل دائرة مرشح فردى وآخر قائمة ليصبح إجمالى عدد المقاعد الفردى والقائمة بالمحافظة 4 مقاعد بمجلس النواب.

كان محكمة الوادى الجديد، قد شهدت حتى الإثنين 21 سبتمبر 2020تلقى طلبات 14 مرشحا بدائرتى الخارجة والداخلة، وهم عبد الحميد منصور على، وعربى كامل يمانى عن حزب مستقبل وطن، وترشح قدرى عبدالعزيز إبراهيم بركة عن حزب الريادة، كما ترشح مفردة مستقل كل من أحمد محمد أحمد العقاطي، وخيرى محمد خضر طليب، حزين محمود عبدالقادر عبدالرحيم، عبدالحميد محمد محمد على، حسام محمد حسين هلالي، محمد مصباح على محمد، محمد أحمد عيسى بدائرة الخارجة وباريس، وأحمد توفيق محمد حسين، أنور كمال الدين قاسم، محمد أحمد مصطفى سليمان، بدائرة الداخلة وبلاط والفرافرة وعاطف علوى بالدائرة الثانية.