رئيس كوريا الجنوبية يقترح مبادرة إقليمية لمكافحة كورونا تشمل كوريا الشمالية

رويترز

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الثلاثاء، إلى مبادرة إقليمية لمكافحة الأمراض المعدية والمحافظة على الصحة العامة تشمل الصين واليابان ومنغوليا وكوريا الشمالية للتصدي للأزمات الصحية وإرساء أسس السلام مع بيونجيانج.

وقال مون في رسالة مصورة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن التكاتف لحماية الأرواح وسلامتها سيضع الأسس لكوريا الشمالية لضمان أمنها من خلال التواصل مع المجتمع الدولي.

وقال مون بحسب ترجمة إنجليزية لكلمته وزعها مكتبه مسبقا "في مواجهة أزمة كوفيد-19 التي تشكل تهديدا للإنسانية أخطر من الحرب، علينا أن نتذكر أن سلامة الدول المجاورة ترتبط مباشرة بسلامتنا".

واقترح مون إطلاق "مبادرة شمال شرق آسيا لمكافحة الأمراض المعدية والصحة العامة" لكنه لم يتطرق للتفاصيل.

وقال "الأمر لا يتعلق بتعامل كوريا مع كوفيد-19 فحسب لكن بالدروس القيمة التي ستتعلمها كوريا من إضفاء الطابع المؤسسي على السلام الذي ترغب كوريا في مشاركته مع باقي العالم".

وحظت الإجراءات الصارمة لكوريا الجنوبية في إجراء الفحوص وتتبع المصابين خلال تفشي فيروس كورونا بإشادة دولية. وقالت كوريا الشمالية إنه ليس لديها حالات إصابة مؤكدة لكن بعض المسؤولين الأمريكيين شككوا في هذا الزعم.