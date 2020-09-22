رئيس جنوب إفريقيا يحث الأمم المتحدة على التعامل مع انتهاكات القانون الدولى بحزم

كتبت - هند المغربي

قال الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا خلال فعاليات افتتاح الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المهمة المقبلة هي رسم المسار لمستقبل تحولي وشامل في أعقاب جائحة فيروس كورونا، ويجب أن يتم ذلك بطريقة تحترم قيمة وكرامة كل إنسان.

وأضاف رامافوزا " لحل تحدياتنا العالمية - سواء كانت حالات طوارئ صحية، أو جرائم عابرة للحدود، أو نزاعات أو حرب، أو تغير المناخ، أو الهجرة، أو الكوارث الطبيعية - يجب أن نعمل معًا".

وأكد "أن منظومة الأمم المتحدة هي أفضل وسيلة يمكننا من خلالها مواجهة هذه التحديات العالمية والتغلب عليها. ومن خلال التعددية فقط يمكننا صياغة استراتيجيات مشتركة لصالح الجميع وتقدمهم ويجب أن تظل إلى الأبد، الضامن الأول للسلام العالمي".

وأشار رامافوزا "لتحقيق عالم عادل وإنساني، يجب أن تكون الأمم المتحدة مناسبة للغرض، وأن تمول وتمثل بشكل كافٍ في هياكل صنع القرار لديها، وأن نضمن حماية المساواة في السيادة بين الدول، ويجب التعامل مع التدابير القسرية الانفرادية وانتهاكات القانون الدولي بحزم وثبات".

ولفت رامافوزا الى "يجب أن نعزز تنسيق الأمم المتحدة مع الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، لضمان تكامل جهودنا وتعزيز بعضها البعض"وقال إن السلام العالمي لا يتعلق فقط بعالم خال من النزاعات.

وأضاف " نتمنى عالم خالٍ من الفقر وعدم المساواة والتخلف، عالم يتسم بالنمو الاقتصادي الشامل والازدهار المشترك. مضيفا عالم يستطيع فيه الشباب النمو والازدهار، وتتمتع النساء بحقوق وفرص متساوية.