رئيس جامعة قناة السويس يستقبل نائب السفير الإندونيسى بالقاهرة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس الدكتور محمد أجى سوريا، نائب السفير الإندونيسي بالقاهرة، وحرص الدكتور محمد أجى خلال اللقاء علي تقديم التهنئة للدكتور أحمد زكى لتوليه رئاسة الجامعة متمنيا له التوفيق والسداد، كما أشاد بالعلاقات القوية التى تربط بين كل من مصر وأندونيسا واعتزاز الجانب الإندونيسي بالتعاون البناء وجامعة قناة السويس خاصة مركز للدراسات الإندونيسية والذي ساهم في تعليم اللغة العربية لأكثر من 170 دارس إندونيسي كما تمني زياده حجم التعاون المشترك بين الجانبين وأن تمتد لمجالات أخرى متنوعة إلى جانب اللغة منها مجالات الإدارة والبيئة وغيرها.

ومن جانبه، رحب الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة القناة بنائب السفير الإندونيسي والوفد المرافق له مشيرًا إلى دعم الجامعة لسبل التعاون مع زيادة حجم انشطة مركز الدراسات الإندونيسية وزيادة أهداف المركز بما يحقق أوجه استفاده متبادله بين الطرفين مشيرا ان مصر بوجه عام تتميز بعلاقتها الدولية وحجم التبادلات الاقتصادية الكبير.

حضر اللقاء من الجانب الإندونيسي الدكتور بونيانج سودياى المستشار التربوي والثقافي بالسفارة الأندونيسية وإيرمان آدى فوردانتو مفتى الملحق التجارى والسيد سبحان جيلانى سكرتير السفارة، ومن جامعة قناة السويس حضر الدكتور حسن يوسف مدير مركز الدراسات الإندونيسية والدكتور جمال زاهر مدير مركز تحقيق المخطوطات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والدكتور أحمد عوين وكيل معهد الدراسات الافرواسيويه العليا لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسنين السعيد رئيس قسم الدراسات الإسلامية بمعهد الدراسات الافرواسيويه العليا.