رئيس جامعة بنى سويف يعلن مشاركة مركز المحافظة على البيئة بمبادرة "كلنا واحد"

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم ، عن مشاركة مركز المحافظة على البيئة فى مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز المحافظة على البيئة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا ، والدكتور وائل عبد المجيد مدير المركز، والمستشار المالى والقانونى، وأمين عام الجامعة وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تهدف إلى التوعية بعدم إلقاء النفايات، والتخلص من الكمامات المستعملة بطريقة آمنة ، من خلال عمل ملصقات توعوية وتوزيعها على كافة محطات السكك الحديدية بمشاركة وزارة النقل، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الزراعية للاستفادة منها بمشاركة البنك الزراعى المصرى ومديرية الطب البيطرى .

وفى سياق منفصل، ترأس رئيس الجامعة، اليوم، اجتماع مركز الطباعة والنشر بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، و مدير المركز، والمستشار المالى والقانونى ، وأمين عام الجامعة.

وناقش الاجتماع، إمكانية طباعة جميع مستلزمات الجامعة من مطبوعات ومجلات ورسائل علمية بالمركز، وعرض احتياج المركز لشراء مستلزمات تشغيل ماكينات الطباعة.