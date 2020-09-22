رئيس الحكومة البريطانية يحذر من ارتفاع أعداد حالات الوفاة جراء كورونا

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد كان قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وفى وقت سابق رفعت الحكومة البريطانية مستوى الإنذار والتحذير بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقررت إغلاق المطاعم والحانات في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، مع استمرار الدراسة بالمدارس، وذلك في إطار التدابير الجديدة التي تهدف إلى التصدي للزيادة في حالات الإصابة بكورونا تحسبا من أن تشهد البلاد 50 ألف إصابة يوميا، منتصف الشهر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.
وقالت الحكومة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا، كما حذر أعضاء البرلمان من أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق إن لم تتخذ أي إجراءات الآن.
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