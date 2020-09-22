رئيس الحكومة البريطانية يحذر من ارتفاع أعداد حالات الوفاة جراء كورونا

حذر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد، مؤكدا الوصول إلى نقطة تحول خطيرة بسبب زيادة الإصابات، وأضاف فى تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء:" إذا لم نتصرف الآن فقد نشهد تسجيل مئات الوفيات يوميا بفيروس كورونا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، "لن نعود الآن إلى مرحلة الإغلاق الكامل، وستبقى الجامعات والمدارس مفتوحة".

وأعلنت بريطانيا تسجيل 4368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضا تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.