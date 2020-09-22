اليوم السابع
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حسن روحانى: شعوب العالم اصطدمت بتفشى جائحة كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:01 م
حسن روحانى: شعوب العالم اصطدمت بتفشى جائحة كورونا حسن روحانى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن شعوب العالم اصطدمت بتفشي جائحة كورونا، متابعا: "جائحة كورونا تدعونا إلى الحفاظ على البيئة وهذه الآفة العالمية لا تعترف بالحدود المصطنعة".

وأضاف حسن روحانى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "نواجه أوقاتا عصيبة في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، ونواجه كورونا في وقت نتعرض فيه لعقوبات هي الأقسى في التاريخ وتخالف القرارات الدولية".

وتابع الرئيس الإيراني: "الشعب الإيراني استمر في لعب دوره التاريخي كمحور للحوار والتسامح، ووقفنا إلى جانب شعب أفغانستان في مواجهة الاحتلال السوفيتي والأمريكي والإرهاب، وفي 2013 اقترحنا مبادرة (عالم ضد العنف والتطرف)، وفى 2018 قدمنا اتفاقا لمنع العدوان بين دول الجوار".


حسن روحانى

ايران

عقوبات

كورونا

كوفيد 19

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