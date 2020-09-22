حبس 44 شخصا لاتهامهم بالقتل والبلطجة خلال مشاجرة بين عائلتين بكفر الدوار

قرر المستشار أسامة المسلمى رئيس نيابة مركز كفر الدوار باشراف المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال البحيرة وسكرتارية عبد النبى إبراهيم حبس 44 شخصا بقرية القادوسى 4أيام على ذمة التحقيقات.

ويأتى قرار الحبس على خلفية اتهامهم بالقتل والبلطجة وإحراق أحد المنازل وإتلاف سيارة مطافى خلال مشاجرة بقرية القادوسى التابعة لمركز كفر الدوار بسبب خلافات الجيرة فى القضية رقم 5951 إدارى مركز شرطة كفر الدوار لسنة 2020.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية القادوسى التابعة لمركز كفر الدوار بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت المشاجرة التى استخدم فيها العصى والأسلحة البيضاء عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة للسيطرة على الأحداث ومنع تجددها مرة أخرى وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.