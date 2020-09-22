حبس المتهمين بالتنمر على شخص من ذوى الإعاقة بالخانكة

القليوبية ـ إبراهيم سالم

قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس المتهمين في واقعة التنمر على معاق ذهنيا بالخانكة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لشخصين يتنمران على شخص بإلقاء قطع حجرية عليه في الشارع وتصويره فيديو ورفع المقاطع على حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل.

وأدلى المتهمان باعترافاتهما أمام جهات التحقيق، قائلين، "كنا عايزين نضحك الناس"، مؤكدين أنهما استغلا تواجد الشخص المجني عليه بمفرده في الشارع، وقررا تسجيل مقطع فيديو أثناء إلقاء الحجارة على المجني عليه، واستغلال وضعه الصحي والنفسي لجذب المزيد من المشاهدين على قناتهما بتطبيق "التيك توك".

وكانت اجهزة الأمن رصدت مقاطع فيديو لشخصين يلقيان قطعا حجرية على شخص معاق ذهنيا، أثناء سيره في الشارع للسخرية منه وتصويره في إحدى مناطق الخانكة.

وتوصلت أجهزة الأمن بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما طالبين عمرهما "17 و20 سنة"، مقيمان بمركز الخانكة، حيث ألقى أحدهما قطعة حجرية تجاه أحد الأشخاص "معاق ذهنيا" أثناء تواجده بأحد الشوارع بدائرة المركز بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وتصوير الثاني الواقعة بهاتفه المحمول، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال حساباته الشخصية وجعلها مادة السخرية بين المتابعين.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة الخاص بأحد المتهمين وبه مقطع الفيديو، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.