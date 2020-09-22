جوتيريس يدعو العالم لرسم طريق الخروج من الأزمة في ذكرى تأسيس الأمم المتحدة

كتب محمد شعلان

أحيى أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فعاليات الذكري الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة، بالتأكيد على أن المؤسسين بدأوا في صراعات قائمة، والآن يقع على عاتقهم رسم طريق للخروج من الخطر، وغرد جوتيريس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "قبل 75 عامًا، كان مؤسسو الأمم المتحدة بدأوا عملهم في خضم الصراع. والآن يقع على عاتقنا رسم طريقنا للخروج من الخطر معًا.



الامين العام لمنظمة الامم المتحدة على تويتر

وأضاف أنطونيو جوتيريس: "تظل مُثل الأمم المتحدة - السلام والعدالة والمساواة والكرامة - منارات لعالم أفضل، ولقد أعرب الناس عن توقهم للتعاون الدولي. وهم يعتمدون على الأمم المتحدة لجعل العالم مكانًا أفضل".

وبالأمس، أحيا أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فعاليات اليوم الدولي للسلام بمطالبة دول العالم بعودة بناء عالم أكثر عدالة والتعاون لمواجهة كورونا، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "في هذه الأيام من التباعد الجسدي بسبب تفشي فيروس كورونا ، يجب أن نقف معًا من أجل السلام. ومعا ، يمكننا - وسنقوم - ببناء عالم أكثر عدلا واستدامة وإنصافا".

كما أشار أنطونيو جوتيريس، أمين الأمم المتحدة، إلى أن المساواة بين الجنسين هي الشرط الأساسي لعالم أفضل، مضيفا: " تعد الحقوق والفرص الاقتصادية المتساوية للمرأة ضرورة حتمية إذا أردنا بناء مستقبل أكثر عدلاً للجميع".

وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن أزمة تفشي فيروس كورونا هي الأكثر مأساوية في العالم ولكنها فرصة جديدة لإعادة بناء العالم والكوكب بشكل صحي، وغرد جوتيريس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "إن كوفيد 19 أزمة مأساوية ولكنها أيضًا فرصة لبناء عالم أفضل. الأهداف العالمية هي مخططنا لهذا التغيير من أجل تحقيق عالم أفضل وكوكب أكثر صحة".