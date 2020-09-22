اليوم السابع
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر مخالفات شروط التعاقد مع شركات التوزيع

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:22 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر مخالفات شروط التعاقد مع شركات التوزيع مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنواع مخالفات شروط التعاقد بين شركات توزيع الكهرباء وبين مشترك مرفق الكهرباء وهى كالآتى: 
 
المخالفة الأولى:-
 
- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة 
 
المخالفة الثانية:
- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات
 
المخالفة الثالثة:
- في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقاً للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.
 
المخالفة الرابعة:
- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

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