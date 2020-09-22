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جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 18 متهماً بالاتجار فى البشر لجلسة الغد

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:12 م
جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 18 متهماً بالاتجار فى البشر لجلسة الغد محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 18 متهمابالاتجار بالبشر لجلسة الغد، صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين حسين السيد ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة. 
 
وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولي للمحررات  المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدي أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول  من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية.
 
 

 


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