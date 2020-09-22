اليوم السابع
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تنفيذ مشروع توفير الطاقة المتجددة للمناطق المنعزلة بقرية الرملة بجنوب سيناء

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:42 ص
تنفيذ مشروع توفير الطاقة المتجددة للمناطق المنعزلة بقرية الرملة بجنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه تم تنفيذ مشروع توفير الطاقة المتجددة للمناطق المنعزلة فى مدينة أبو زنيمة (قرية الرملة) لإستخراج مياه الشرب من بئرى الصهوة بقدرة 10 كيلووات والرويكنة بقدرة 7 كيلووات استبدالاً لمولدات السولار المستخدمة والتى تمثل عبء على الأهالى فى توفير الوقود الخاص به،  هذا بالإضافة إلى تدريب الأهالى على التعامل مع الحلول المقدمة وكيفية صيانتها والمحافظة عليها.

تأتى هذه المبادرة ضمن جهود محافظة جنوب سيناء برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تلبية مطالب أهالى المحافظة وخاصة التجمعات البدوية والوديان.

كما تابع محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية بمدينة طور سيناء، الإستعدادات النهائية لافتتاح حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بطور سيناء غدا الأربعاء رافقه اللواء أحمد الألفى مساعد وزير الداخليه مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وذلك فى إطار متابعة الإستعدادات النهائية لافتتاح حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بطور سيناء.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة تطوير مدخل ديوان عام المحافظة والبوابات، وشارع 306 الذى يشمل 24 محل تجارى حضارى يوفر 24 فرصة عمل مباشرة 96 فرصة عمل غير مباشرة لأهالى مدينة طور سيناء، وميدان افريقيا كما تفقد المحافظ خلال الجولة كورنيش المدينة، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز وذلك فى اطار الخطة الشاملة لتطوير مدينة طور سيناء.

 

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