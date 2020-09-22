وقال رئيس النقابة فرانك ويرنك إن الاتحاد يطالب بإضرابات تحذيرية على مدار الأيام المقبلة في جميع أنشطة القطاع العام.

وتعد الإضرابات التحذيرية أسلوبًا شائعًا في مفاوضات العمل الألمانية وتستمر من عدة ساعات إلى يوم أو يومين.

ونظم الإضراب بعدما فشلت الجولة الأخيرة من مفاوضات الأجور خلال الأيام الماضية في الانتهاء إلى اتفاق، ويقول أصحاب الأعمال إن مطالب الأجور مرتفعة للغاية في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد من أزمة فيروس "كورونا"، ومن المقرر أن تجرى جولة المفاوضات المقبلة في 23 و 24 من أكتوبر المقبل.