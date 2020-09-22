تقدم 5 مرشحين وارتفاع عدد المتقدمين لـ104 فى كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تقدم 5 مرشحين فقط، الاثنين، فى اليوم الخامس من الأيام المحددة لتلقى طلبات راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار أسامة السيد شعث، رئيس لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية، ولجنة تلقى طلبات الترشيح، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتفع عدد المتقدمين بأوراقهم خلال الـ5 أيام 104 مرشحاً.

وشهد محيط مجمع محاكم كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالى، تكثيفات أمنية مشددة، لتأمين المرشحين المحتملين لمجلس النواب فى خامس أيام فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية،، وتجمع العديد من المرشحين وأنصارهم, وشددت قوات الأمن والعاملين بالمحكمة باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وأكد المستشار أسامة السيد شعث، رئيس محكمة كفر الشيخ،رئيس لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية، ولجنة تلقى طلبات الترشيح، أنه تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بدخول المرشحين إلا بارتداء الكمامات، إضافة لاستمرار أعمال التطهير والتعقيم، وتم تخصيص قاعات لجلوس المرشحين،ثم يتقدمون بأوراقهم بالقاعة المخصصة للجنة بعد الانتهاء من استكمال أوراقهم .

وأضاف المستشار أسامة شعث، لـ"اليوم السابع" أن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم اليوم الخامس 5 مرشحين فقط، وارتفع عدد المرشحين ل 104 مرشحاً، مؤكداً أنه خصص عضو لاستقبال طلبات المرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأنه شدد على تطهير وتعقيم المحكمة والقاعات عقب الانتهاء من أعمال تلقى الطلبات ومرة أخرى قبل استقبال المرشحين .