تفحم جثة ربة منزل فى حريق اندلع داخل محل تجارى بأحد مراكز قنا

قنا- فريق المحافظات

لقيت ربة منزل مصرعها في حريق اندلع بمنزل مكون من طابقين، اليوم الثلاثاء، في محل بشارع مستشفى مركز أبوتشت فى قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة فرشوط بنشوب حريق، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق في منزل مكون من طابقين، ووصول الحريق إلى محل تجارى تسبب فى وفاة سيدة وتفحم جثتها.

وأرجعت التحريات الاولية أن سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالمحل التجارى، واحتراق بعض البضائع الموجودة بداخله، وفشلت المتوفاة الخروج من المحل التجارى.