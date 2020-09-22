تفاصيل ضبط المتهم بالتنمر على فتاة بسوهاج

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة التنمر على فتاة بسوهاج والتعدى عليها عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وكشف كافة صور الخروج على القانون.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتنمر على إحدى الفتيات وركلها بقدمه أثناء سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.