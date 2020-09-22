تفاصيل ضبط المتهم بالتنمر على فتاة بسوهاج

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة التنمر على فتاة بسوهاج والتعدى عليها عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وكشف كافة صور الخروج على القانون.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتنمر على إحدى الفتيات وركلها بقدمه أثناء سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن سوهاج، وأسفرت جهوده عن أن الواقعة تعود ليوم (20) من الشهر الحالى، وأن المجنى عليها (طالبة سن 20 - مقيمة بدائرة مركزشرطة جرجا) وأن مرتكب الواقعة ( عامل - مقيم بذات الدائرة). عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة