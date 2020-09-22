"تعليم القاهرة" عن غلق مدارس ران الألمانية بسبب كورونا: لم تبدأ بها الدراسة

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن مدارس ران الألمانية بمدينة نصر لم تبدأ بها الدراسة سوى مرحلة رياض الأطفال فقط، مؤكدا أن ما تردد من أنباء حول وقف الدراسة بها لظهور حالة كورونا، غير صحيح. وفى السياق أكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن أحد المدرسين الذى يقضى فترة إجازه أبلغ إدارة المدرسة أنه أصيب بفيروس كورونا، معتذرا عن الحضور للمدرسة ولم يخالط أحد بالمدرسة خاصة أن الدراسة لم تبدأ بعد، وبدأت فقط في رياض الأطفال ولم يتأثر بإصابة هذا المعلم.

وردد البعض أن فصول من 2 حتى 12 توقفت الدراسة بها، على العلم أنها لم تبدأ بعد حسب ما أكدة مدير التربية والتعليم بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، ولم يحدث أي إغلاق مفاجئ لفصولها ولا وقف لدراستها.

وكان أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤتمر هدفه استعراض تفاصيل العام الدراسى، موضحا أن مصر نجحت فى عبور العام الدراسى الحالى 2019، 2020، رغم الظروف التى مر بها من أزمة كورونا، واليوم نستعرض ما تم البدء فيه ويتم استكماله فى العام الدراسى الجديد، موضحا أن الدراسة تبدأ 17 اكتوبر وتبدأ فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى تحت عنوان "خطة الدولة للعام الدراسى الجديد، 2020,2021، لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد والتواجد داخل المدرسة، أن هام الحالى كان زاخرا بالتحديات، وخريطة العام الدراسى فى شكل مجموعات من رياض الاطفال وحتى الثانوى العام.