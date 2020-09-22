"تعليم الإسكندرية" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقات الإعلام التربوى

الإسكندرية جاكلين منير

كرّم يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية اليوم الثلاثاء ،الطلاب الفائزين فى المسابقات التحكيم الميداني المتنوعة للصحافة والإعلام التربوي على مستوى الجمهورية بحضور عزة بسيوني موجه عام الصحافة والإعلام التربوى بمديرية التربية والتعليم .

وأشارت مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية ،فى بيان لها أن تعليم الإسكندرية قد حصد المراكز الآولى ،حيث حصلت إدارة المنتزة المركز الأول جمهوري فى مسابقة الإذاعة المدرسية و المركز الثالث جمهوري فى مسابقة المجلة الإلكترونية للطفولة والمركز السادس جمهوري فى مسابقة التحقيق الإلكتروني "للتعليم الفني"، كما حصدت إدارة وسط المركز الأول جمهوري فى مسابقة التحقيق الإلكتروني و المركز الثالث جمهوري فى مسابقة البرلمان والمركز التاسع جمهوري فى مسابقة الحديث الإذاعي للمرحلة الإعدادية ومركز متميز جمهوري فى مسابقة الحديث الإذاعى للمرحلة الإبتدائية ، " وإدارة غرب حصلت على المركز السادس جمهوري فى مسابقة التحقيق الإلكتروني للثانوى العام .

كما تم تكريم أخصائي الصحافة والموجهين والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية تشجيعا من للطلاب الموهوبين والنابغين والمبدعين لخلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز بين الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك ، فطلاب اليوم هم شباب المستقبل .

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت حصول فريق تعليم الإسكندرية لكرة القدم للمدارس المركز الأول جمهورى، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإشراف يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن فريق كرة القدم حصل أيضا على كأس الرئيس للتفوق الرياضي وتم تأهيله للبطولة العربية لكرة القدم، وتعد هذه المرة الأولى فى تعليم الإسكندرية يتم تصعيد فريق كرة القدم للمركز الأول جمهوري وللبطولة العربية.