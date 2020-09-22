تعرف على قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان × 18 نقطة

أسوان - صلاح المسن

شهد اجتماع المجلس التنفيذى الأخير لمحافظة أسوان برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحضور رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات والهيئات والشركات، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان فى 18 نقطة

أولا: عرض جميع المطالب الجماهيرية والمشروعات المتعثرة والجارية والمستقبلية، بالإضافة إلى التحديات المختلفة على رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة الدعم الحكومى فى القطاعات المتنوعة

ثانيا: لا وجود لسيارات الكبود فى حى المحمودية اعتباراً من نهاية ديسمبر القادم وذلك بعد الإحلال والتجديد لسيارات ميكروباص جديدة للسائقين بمختلف مدن ومراكز المحافظة للحصول على نفس المزايا

ثالثا: تشديد الرقابة المرورية على تفعيل تشغيل عدادات التاكسى

رابعا : سحب عربات التوك توك من الطرق الرئيسية إلى الداخلية الغير متوفر فيها خطوط سيرفيس وذلك من أجل الإرتقاء وتحديث وسائل المواصلات والسيرفيس بناءاً على مطالب مواطنى أسوان وبما يعكس الشكل الحضارى لها ..

خامسا: زيادة أعداد الموظفين ومنع الأجازات إلا للضرورة القصوى داخل المراكز التكنولوجية المخصصة لإتاحة الفرصة الكاملة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

سادسا : زيادة ساعات العمل إلى فترات مسائية داخل المراكز التكنولوجية المخصصة

سابعا : فتح منافذ أخرى بالقرى الرئيسية لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

ثامنا : تطبيق الإجراءات الوقائية بتوفير المطهرات وارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا حماية للمواطنين والموظفين داخل المراكز التكنولوجية المخصصة

تاسعا :سيتم تكريم أفضل 3 مدن فى معدلات ونسب طلبات التصالح فى مخالفات البناء

عاشرا:تقرير أسبوعى عن معدلات الإنجاز فى رصف الطرق الرئيسية والداخلية وأيضاً لأعمال رصد وحدة المتغيرات المكانية

حادى عشر:الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة فى المهد أولاً بأول وأيضاً التعديات والإشغالات بمخرات السيول

ثانى عشر:حصر العقارات والعمارات التى لم يتم إجراء أعمال الطلاء لها

ثالث عشر: مراجعة الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة لبعض الجهات والغير مستغلة أو استغلالها لا يتناسب مع موقعها

رابع عشر: حصر الأراضى التى تم تخصيصها للأشخاص أو الهيئات الحكومية ولم يتم استغلالها لسحبها وعرضها أمام المستثمرين الجادين

خامس عشر: إنهاء الاستعدادات للعام الدراسى الجديد من خلال التأكد من جاهزية المبانى والمنشآت المدرسية، وأيضاً المرافق العامة بها، مع تطهيرها وتعقيمها والآخذ بالاحتياطات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم بتحقيق التباعد لحماية الطلاب من أى احتمالات للإصابة بعدوى كورونا

سادس عشر: الاستعداد الجيد لإنتخابات مجلس النواب والموسم السياحى والاحتفال بظاهرة تعامد الشمس فى أكتوبر القادم

سابع عشر: تنفيذ بيان عملى أخر للاستعداد للسيول فى نوفمبر المقبل

ثامن عشر: الموافقة على إطلاق أسماء بعض شهداء الواجب الوطنى على مدارس تقع فى نطاق إقامتهم