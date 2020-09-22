اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:06 م
خالد صلاح
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تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 04:46 م
تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال كورونا فى السنغال - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الثلاثاء تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 14759 إصابة.
وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان للوزارة أنه تم إجراء 853 فحصا، كما أن هناك 163 متعافيا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 11621، ووصل إجمالي الوفيات إلى 302 شخص، في حين يتابع 2835 مصابا علاجهم في المستشفيات.


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كورونا فى السنغال

فيروس كورونا

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