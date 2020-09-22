ترامب يعتزم مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة الصين على أفعالها بخصوص كورونا

رويترز

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته التي سيلقيها اليوم الثلاثاء، بأنه "لا بد لها من محاسبة الصين على أفعالها" فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وسيقول ترامب وفقا لما جاء في مقتطفات من كلمته "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين فعليا، كذبا أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر".

وسيقول أيضا في كلمته "وفي وقت لاحق قالتا كذبا إن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض... على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".

وسجل ترامب كلمته أمس الاثنين، في البيت الأبيض ليوجهها للجمعية العامة التي تبدأ اجتماعاتها الافتراضية هذا الأسبوع.

ووعد الرئيس بتوزيع لقاح لفيروس كورونا وقال "سنهزم هذا الفيروس وسنقضي على الجائحة" وسندخل عصرا جديدا من الرخاء والتعاون والسلام.

ويضيف ترامب، وهو منتقد دائم للأمم المتحدة، في المقتطفات إنه إذا أُريد للمنظمة الدولية أن تكون فعالة فعيها التركيز على "مشاكل العالم الحقيقية" مثل "الإرهاب واضطهاد النساء والعمالة القسرية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والجنس والاضطهاد الديني والتطهير العرقي للأقليات الدينية".