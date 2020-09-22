ترامب يدعو الأمم المتحدة للتركيز على المشكلات الحقيقية للعالم

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمم المتحدة إلى التركيز على المشكلات الحقيقية للعالم حتى يكون أداؤها فعالا.

وأضاف ترامب - في تصريحات له اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية - أنه ينبغي التميز قضايا مثل الإرهاب واضطهاد المرأة، والعمل القسري، والاتجار بالمخدرات، وبالبشر، والتطهيرالعرقي للأقليات الدينية.

وهاجم ترامب مجددا الصين في انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)ـ والذي عاد لوصفه بأنه "الفيروس الصيني"، مطالبا الأمم المتحدة بمحاسبة بكين على أعمالها التي تسببت في انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أعداد هائلة في 188 دولة.

واستعرض الرئيس الأمريكي إنجازات إدارته في مكافحة الفيروس وتوفير أجهزة التنفس الصناعي، مشيرا إلى أنه بفضل جهود بلاده، هناك ثلاثة لقاحات ضد الفيروس في المرحلة النهائية من التجارب السريرية يتم إنتاجها بكميات كبيرة مسبقًا حتى يمكن تسليمها فور وصولها.

وقال ترامب مؤكدا "سنقوم بتوزيع اللقاح، وسنهزم الفيروس، وسننهي الوباء، وسندخل حقبة جديدة من الرخاء والتعاون والسلام غير المسبوق".

وشدد على أن الازدهار الأمريكي هو حجر الأساس للحرية والأمن في العالم.

واعتبر ترامب أن اتفاقيتي السلام التي وقعت بالبيت الأبيض بين كل من الإمارات والبحرين وبين إسرائيل تمثلان إنجازا تاريخيا وهي بمثابة فجر الشرق الأوسط الجديد.

وذكر أن بلاده تعمل على إنهاء الحرب في أفغانستان، وإعادة قواتها إلى الوطن.

وقال إن "أمريكا صانعة سلام، لكنه السلام من خلال القوة ونحن الآن أقوى من أي وقت مضى فأسلحتنا في مستوى متقدم على نحو غير مسبوق، وأرجو ألا نضطر أبدًا إلى استخدامها.