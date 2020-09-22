ترامب من أوهايو: نختار مرشحة المحكمة العليا من بين 5 قاضيات والإعلان خلال أيام

كتبت رباب فتحى

أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن اختياره الجديد لقاضي المحكمة العليا "ستكون امرأة"، وقال إن فريقه يقوم بدراسة خمسة مرشحات محتملات، وأن الإعلان الرسمي سيصدر يوم الجمعة أو السبت من هذا الأسبوع.

وقال ترامب في إحدى محطات حملته الانتخابية في دايتون بولاية أوهايو، إن الولاية كانت تتمتع بأفضل عام مرت به على الإطلاق قبل ظهور فيروس كورونا، وبحلول "الربع الثالث" من العام الجديد ستكون أوهايو أفضل عام لها مرة أخرى. وسخر من خصمه جو بايدن، ساعيًا إلى ربطه بالسياسات المتعلقة بالصين.

قال ترامب إن "خيانة بايدن الوحشية" للعامل الأمريكي انتهت يوم وصوله إلى منصبه. وزعم أن بايدن ارتكب "خيانة" وتجسس على حملته الانتخابية عام 2016.

وهتف الحشد بذكر الجيش والتعديل الثاني (الذى يجيز حمل السلاح) وهتفوا "احبسوها" عند ذكر هيلاري كلينتون.

وأشاد الرئيس عدة مرات بفاعلية الجيش الأمريكي والأسلحة الأمريكية الجديدة، وقال "أسميها الصواريخ فائقة الخداع".

قال ترامب إن سياساته أفادت ولاية أوهايو، مثل فرض رسوم جمركية على الغسالات الصينية، ودفع افتتاح مصانع فولاذ جديدة في أماكن مثل توليدو وكوياوجا هايتس.

وتقول حملة ترامب إن تعليقات الرئيس تركز على "النضال من أجل العامل الأمريكي".

تم توزيع أكثر من 1200 تذكرة لحدث دايتون، وفقًا للحملة ومسئولي الحزب الجمهوري المحليين. ومعظم الحاضرين لا يرتدون أقنعة.

بعد مغادرته دايتون، من المقرر أن ينهي ترامب الليلة بحشد جماهيري في توليدو.