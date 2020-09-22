ترامب: حققنا تقدما كبيرا بعملية السلام بالشرق الأوسط وننوي تدشين اتفاقات جديدة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: انسحبنا من الاتفاق النووي الإيراني الفاشل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف : "حققنا تقدما كبيرا في عملية السلام بالشرق الأوسط"، متابعا: ننوي التوصل إلى اتفاقات سلام جديدة في الشرق الأوسط.

واستطرد دونالد ترامب: دولا أخرى في الشرق الأوسط ستنضم للسلام مع إسرائيل قريبا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أسلحة قوية نأمل بعدم استخدامها، متابعا: نعمل على 3 لقاحات ضد كورونا وهي في مراحلها الأخيرة.