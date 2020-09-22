تراجع مؤشرات البورصة المصرية بالمستهل.. و"عامر" تلغي مشروع سوهاج الجديدة

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2015 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12576 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4154 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1938 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2815 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عامر جروب، عن قيام الشركة بعمل الدراسة المالية والتسويقية للمشروع، وقررت الشركة صرف النظر عن الاستمرار في المشروع.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة المصرية.

وفي سياق منفصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 168.1 ألف سهم، 25 ألف سهم، 3500 سهم، 360 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 45.5 ألف سهم، 4.4 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 1500 سهم، 14770 سهم، 342.3 ألف سهم، 40.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، 77 ألف سهم، 540 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، دلتا للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية.