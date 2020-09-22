اليوم السابع
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تداول 67733 حاوية بمحطتى الدخيلة والاسكندرية خلال أغسطس الماضى

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:15 م
تداول 67733 حاوية بمحطتى الدخيلة والاسكندرية خلال أغسطس الماضى سفينة حاويات
كتب عبد الحليم سالم

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 تم تداول 67733 حاوية من خلال  67 سفينة بمحطتى حاويات شركة الاسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وذلك خلال شهر أغسطس  الماضى ، مقارنة بتداول 69111 حاوية من خلال 69 سفينة فى شهر يوليو الماضى .

وذكرت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات على موقعها الرسمى أنه تم تداول  67655  حاوية تجارة خارجية بالإضافة لتداول  78 حاوية ترانزيت خلال الشهر، لافتة إلى أن الخط الملاحى msc  تصدر عدد السفن والحاويات المتداولة بواقع 18سفينة و19159 حاوية، يليه الخط الملاحى hpl  بواقع  6 سفن و 7298 حاوية ثم الخط الملاحى ark بواقع 3 سفن و5394 حاوية.

وكانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات كشفت في بيان لها عن تداول أكثر من 914,000 حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه.

 وأوضحت الشركة أن الشركة حققت ربحا خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 1.491 مليار جنيه مقارنة بربح العام المقارن البالغ 1.8 مليار جنيه .

وأرجعت الشركة الانخفاض إلى انخفاض إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن ، بجانب انخفاض سعر الدولار وانخفاض الحاويات المتداولة.

 

 

 

 


الاسكندرية لتداول الحاويات

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ميناء الاسكندرية

القابضة للنقل البحرى

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