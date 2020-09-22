تخفيض 50 % من رسوم عرض إشغال باكيات عرض البلح في الوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تخفيض رسوم إشغال باكيات عرض وبيع وتجميع محصول البلح بسوق المروة جنوب مدينة الخارجة بنسبة 50 %.

قال الزملوط، خلال زيارته لسوق المروة جنوب مدينة الخارجة، إنه تقرر تخفيض رسوم إشغال الباكية إلى 300 جنيه بدلًا من 600 جنية وذلك تشجيعا لاستقبال الراغبين في عرض وبيع منتجاتهم لتحقيق سياسة العرض والطلب في تحديد السعر المناسب لحماية الفلاحين من استغلال التجار ومنع عشوائية البيع.

كما تفقد المحافظ مجمع تمور المحافظة، وذلك لمتابعة سير أعمال توريد التمور، والتأكد من التزام المصنع استلام التمور حسب المواصفات والأسعار السائدة في الأسواق، مشددا بضرورة التيسير على الفلاحين في استلام منتجاتهم، وحثهم على تخزينها للاستفادة منها في أوقات الرواج التجاري لتحقيق أعلى ربحية.