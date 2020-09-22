اليوم السابع
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تجديد حبس 28 من عناصر الإخوان بسوهاج بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:43 م
تجديد حبس 28 من عناصر الإخوان بسوهاج بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية حبس - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أمرت النيابة الكلية بسوهاج، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى  المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس 28  من عناصر الإخوان سوهاج، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر.

كانت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم  الانضمام الى جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر، والترويج إلى أفكار مخالفة للقانون وضد الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

 

 


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