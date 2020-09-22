تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-9-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 22-9-2020، ما بين الانخفاض والاستقرار فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ثبت فى البنك الأهلى المصرى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، فى حين سجل انخفاضا فى بنك الاسكندرية وعودة"بقيمة قرش واحد".

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.68 جنيه للشراء ، مقابل 15.69 جنيه للشراء. 15.78 جنيه للبيع ، مقابل 15.79 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة 15.69 جنيه للشراء ، مقابل 15.70 جنيه للشراء. 15.79 جنيه للبيع ، مقابل 15.80 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.