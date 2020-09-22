تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-9-2020 أمام الجنيه المصرى

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 22-9-2020، ما بين الانخفاض والاستقرار فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ثبت فى البنك الأهلى المصرى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، فى حين سجل انخفاضا فى بنك الاسكندرية وعودة"بقيمة قرش واحد".
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.68 جنيه للشراء ، مقابل 15.69 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع ، مقابل 15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة15.69 جنيه للشراء ، مقابل 15.70 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع ، مقابل 15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
كشفت جولدمان ساكس عن أنها تعتزم جديا وضع توقعات للجنيه المصرى فى المستقبل القريب فى ضوء التطورات الأخيرة لاستجابة العملة لقوة العرض والطلب فى سوق العملات الأجنبية.
وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزى المصرى مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلا، مؤكدا أن معدل سعر الفائدة الحقيقية فى مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالى 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التى تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.
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