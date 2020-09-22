تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"دبي" تخسر 670 مليون درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.56% خاسراً 46.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8244.82 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.25% خاسراً 5.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2264.22 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 670 مليون درهم ليغلق عند 315.81 مليار درهم، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.13% رابحاً 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4498.226 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 669.237 مليار درهم.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.17% رابحاً 2.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1442.81 نقطة، وقفز مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3626.770 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسراً 46.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8244.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 14.45% رابحاً 1763.67 نقطة ليغلق عند مستوى 13972.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.8 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.92%، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%.

وقفز 58 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأهلية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 8.58%، فيما تراجع 123 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.58%، ثم سهم "شمس" بنسبة 2.94%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "البحري" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 605.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسراً 5.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2264.22 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 382.4 مليون سهم محققة ما قيمته 329.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 5715 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.55%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.87%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 13.79%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.73%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.2 مليون ورقة بقيمة 69.9 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4498.226 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 669.237 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 110.3 مليون سهم، بقيمة 333.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1968 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الصناعة بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.46%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.22%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 6.05%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.35%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.92%، وتصدر سهم العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 71.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.11%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 2.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1442.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 842.1 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.31% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.77%، كما ارتفع سهم الشركة المتحدة لصناعة الورق بنسبة 14.83%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، وهبط سهمي مصرف السلام-البحرين، شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.8%، 2.47%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء رئيسي 50، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% رابحاً 44.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5577.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02% رابحاً 62.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.64 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 5.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4384.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 411.3 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.8 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.21%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.17%، ثم النفط والغاز بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%.

وجاء سهم شركة إنوفست على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 8.77%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 6.36%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الهلال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.59% يليه سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 4.08%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 3.94%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3626.770 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 521.5 ألف ريال عبر تنفيذ 192 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفع 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.92%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.44%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 2.19%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.63%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.09%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "العمانية للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القية وبلغت 122.5 مليون ريال عماني.