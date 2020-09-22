وأوضح أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت في البلاد إلى 3 آلاف و511 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3343 حالة، بينما لايزال هناك 109 أشخاص في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.