بانكوك(أ ش أ)

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومى لإدارة أزمة كورونا إشارته إلى أن من بين الحالات الجديدة مواطن تايلاندي تم اكتشافه في الحجر الصحي بعد عودته من سويسرا، والبقية لمواطنين هنود.