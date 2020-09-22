أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومى لإدارة أزمة كورونا إشارته إلى أن من بين الحالات الجديدة مواطن تايلاندي تم اكتشافه في الحجر الصحي بعد عودته من سويسرا، والبقية لمواطنين هنود.
وأوضح أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت في البلاد إلى 3 آلاف و511 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3343 حالة، بينما لايزال هناك 109 أشخاص في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
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