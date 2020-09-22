اليوم السابع
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تاجر مخدرات وشقيقه يعتديان بالضرب على طفل فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:48 ص
تاجر مخدرات وشقيقه يعتديان بالضرب على طفل فى بولاق الدكرور الطفل محمد المجنى عليه
كتب: محمد أبو ضيف

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تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من والد طفل اعتدى عليه اثنين من تجار المخدرات، وعلى الفور حرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وقال خالد الخطيب "محام" والد الطفل، إن بداية الواقعة كانت بتواجد أحد تجار المخدرات أسفل منزلي يقوم بتوزيعها وبيعها على المتعاطين، وعندما شاهد ابني محمد "المعتدى عليه"، المتهم يقوم بتوزيع المخدرات نهره، وقال له: "مش أنا قلت لك ما تجيش تقف عند عمارتنا تانى".
 
وأضاف: أرسل المتهم "تاجر المخدرات" لابنى بعض الشتائم والتوعد بالضرب مع إحدى الفتيات، وبعدها بقليل استدعى المتهم شقيقه الأكبر، وقاما بالتعدي على ابني "محمد" بزجاجة، بأن قام شقيقه الأكبر "المتهم الثاني" بشل حركة ابني وتكتيفه من الخلف، وقام المتهم الأول بتسديد ضربة إلى وجه ابني بزجاجة، أحدثت جرحا قطعيا بالشفتين. 
 
البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من شخص أكد فيه اعتداء اثنين من البلطجية على ابنه بزجاجة، وإحداث إصابة بالغة في وجهه، وعلى الفور قام رجال الأمن بتحرير المحضر رقم 26945 لسنة 2020، وتولت النيابة التحقيقات.

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التعدى على طفل ببولاق الدكرور

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