تأجيل قمة الاتحاد الأوروبى إثر العزل الصحى لرئيس المجلس الأوروبى

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أعلن بارند ليتز، المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبى، تأجيل الاجتماع الخاص للمجلس الذي كان من المقرر عقده يومي 24 و25 من الشهر الجاري إلى الأول والثاني من أكتوبر المقبل، وذلك إثر خضوع رئيس المجلس شارل ميشيل للعزل الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح ليتز - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة، اليوم /الثلاثاء/ - أن ميشيل يقيم في العزل الصحي بعد ثبوت إيجابية فحص فيروس كورونا المستجد لأحد حراسه الأمنيين.