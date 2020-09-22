اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تأجيل قمة الاتحاد الأوروبى إثر العزل الصحى لرئيس المجلس الأوروبى

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:58 م
تأجيل قمة الاتحاد الأوروبى إثر العزل الصحى لرئيس المجلس الأوروبى الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن بارند ليتز، المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبى، تأجيل الاجتماع الخاص للمجلس الذي كان من المقرر عقده يومي 24 و25 من الشهر الجاري إلى الأول والثاني من أكتوبر المقبل، وذلك إثر خضوع رئيس المجلس شارل ميشيل للعزل الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح ليتز - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة، اليوم /الثلاثاء/ - أن ميشيل يقيم في العزل الصحي بعد ثبوت إيجابية فحص فيروس كورونا المستجد لأحد حراسه الأمنيين.


الاتحاد الأوروبى

المجلس الأوروبى

قمة الاتحاد الأوروبى

شارل ميشيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة