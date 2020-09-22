بيلوسي تؤكد فشل إدارة ترامب أمام كورونا بعد وفاة 200 ألف أمريكي بالفيروس

كتب محمد شعلان

هاجمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب فشلها في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا في الولايات الأمريكية، وغردت بيلوسي على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "مات ما يقرب من 200 ألف أمريكي. ما يقرب من سبعة ملايين أمريكي أصيبوا بالعدوى. وفي المقابل حدثت إزالة مفاجئة لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بشأن انتشار فيروس كورونا المحمول جواً".



نانسي بيلوسى على تويتر

وأكدت نانسي بيلوسي، أن هذه المؤشرات هي نتاج سياسات الرئيس ترامب في مواجهة جائحة كورونا العالمية، مضيفة في رسالتها: "هذه هي أحدث علامة على استجابة إدارة ترامب المكسورة لهذه الأزمة ، التي لا تزال تحصد أرواح الأمريكيين".

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعوده للأمريكيين باقتراب الحصول على لقاح لوباء كورونا القاتل، مشددًا فى مائدة مستديرة فى فيلادلفيا أن لقاح الوقاية من الفيروس سيكون متاحًا خلال 3 إلى 4 أسابيع على أقصى تقدير.

تصريحات ترامب أيدها مسئولين أمريكيين تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال، فيما رجح مسئولين بشركة فايزر اقتراب الحصول على لقاح.

وهاجم ترامب الإجراءات الروتينية المعقدة، قائلًا فى الوقت نفسه "نحن على وشك الحصول على لقاح.. إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه فى غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سى دى سي" قوله فى رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات أنه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضرورى من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب فى وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.