"بيطرى الأقصر" تعلن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور عاطف أحمد على، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، عن انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي التصدع، وترقيم وتسجيل للثروة الحيوانية لعام 2020 على أن تستمر على مدار شهر وتتضمن تطعيم كافة المواشى بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، في بيان صحفى، أن هذه الحملة تعد من أهم حملات التطعيمات خلال الفترة الحالية لرفع مناعة المواشى قبل بدء موسم الشتاء، خاصة بعد توقف أعمال التطعيم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التطعيمات تقدم مقابل أجور رمزية وأن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها، أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات من بيت إلى بيت .

وأضاف الدكتور عاطف أحمد على، أن مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من اخطر الأمراض التى تؤثر على صحة الحيوان وتهدد الثروة الحيوانية، لذا يهيب بمربى المواشى تقديم الحيوانات الخاصة بهم للتطعيم باللجان المنتشرة بجميع انحاء المحافظة لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها.

ومن جانبه أشاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجهود مديرية الطب البيطري فى أعمال التحصين وأعمال التوعية للمواطنين بخطورة الأمراض والأهمية القصوى للتحصين وترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية.