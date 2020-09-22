بوتين يدعو من الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولى حول إنتاج الأمصال

كتب أحمد عرفة

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوزيع اللقاح الذي صممته روسيا ضد فيروس كورونا المستجد لكل الراغبين فيه من موظفي الأمم المتحدة، داعيا لعقد مؤتمر دولي حول إنتاج الأمصال.

وخلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وقلتها قناة روسيا اليوم، قال الرئيس الروسى، إن القدرات العلمية والإنتاجية والخبرة السريرية للأطباء الروس مكنت من تصميم مجموعة أنظمة فحوص وأدوية طبية لرصد وعلاج فيروس كورونا، ليتم لاحقا تسجيل أول لقاح ضد في العالم وهو سبوتنيك V.

وتابع فلاديمير بوبتين: منفتحون ومصممون تماما على الشراكة، وفي هذا السياق نتقدم بمبادرة لعقد مؤتمر افتراضي في أسرع وقت ممكن على مستوى عال بمشاركة الدول المهتمة بالتعاون في مجال إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، مستعدون لمشاركة خبراتنا ومواصلة العمل مع كل الدول والمؤسسات الدولية، وهذا الأمر يخص كذلك توريد اللقاح الروسي، الذي أثبت سلامته وأمنه وفعاليته، إلى البلدان الأخرى.

ولفت الرئيس الروسى، إلى أن روسيا على يقين بضرورة استخدام كافة قدرات الصناعة العالمية في مجال الأدوية حاليا لضمان إمكانية الوصول الحر إلى اللقاحات بالنسبة إلى مواطني جميع الدول، موضحا أن كل شخص يمكن أن يواجهه الفيروس الخطير، وصل فيروس كورونا كذلك إلى موظفي الأمم المتحدة ومقرات المنظمة ومؤسساتها الإقليمية، مؤكدا أن روسيا مستعدة لتقديم كافة المساعدة الكافية للموظفين الأمميين، ونقترح في هذا الخصوص تقديم لقاحنا مجانا لتطعيمهم على أساس طوعي.