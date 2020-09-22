بوتين يدعو لدعم منظمة الصحة العالمية ويقترح عقد مؤتمر بشأن لقاح كورونا

رويترز

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بضرورة دعم منظمة الصحة العالمية من أجل تنسيق الجهود العالمية للتصدي لجائحة كورونا، واقترح عقد مؤتمر رفيع المستوى للتعاون بشأن إنتاج لقاح للفيروس.

وقال بوتين "نقترح عقد مؤتمر رفيع المستوى عبر الإنترنت قريبا للدول المهتمة بالتعاون بشأن تصنيع لقاحات للفيروس".

وأضاف "نتشارك بالفعل الخبرة ونواصل التعاون مع جميع الدول والمؤسسات الدولية من خلال أمور منها توفير اللقاح الروسي الذي أثبت جدارته وسلامته وفاعليته للدول الأخرى".

وكانت روسيا أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح فيروس كورونا، وقد فعلت ذلك قبل اكتمال التجارب الواسعة النطاق، مما أثار قلق العلماء والأطباء بشأن سلامة اللقاح وفاعليته.

ووجه بوتين انتقادا مستترا للولايات المتحدة، قائلا إن إزالة "العقوبات غير المشروعة" ستساعد العالم على التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وقال "بشكل عام، سيكون تحرير التجارة العالمية من الحواجز والحظر والقيود والعقوبات غير المشروعة مفيدا للغاية في تنشيط النمو العالمي والحد من البطالة".