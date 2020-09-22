بريطانيا تسجل 4368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وقالت الحكومة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا، كما حذر أعضاء البرلمان من أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق إن لم تتخذ أي إجراءات الآن.

من جانبه، قال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف - في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن المطاعم والحانات ستغلق أبوابها في العاشرة مساء ، كما سيتم تشجيع المواطنين للعمل من المنزل.. مشيرا إلى أنه لن يتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد هذا العام وستكون في موعدها المقرر في 25 ديسمبر القادم، مؤكدا ضرورة أن تظل المدارس في إنجلترا مفتوحة.