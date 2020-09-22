اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا اليومية وتعلن عن اكتشاف 4926 إصابة جديدة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:57 م
بريطانيا تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا اليومية وتعلن عن اكتشاف 4926 إصابة جديدة كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بريطانيا عن تسجيل ارتفاعا بإصابات كورونا اليومية، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4926 إصابة جديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ارتداء أقنعة الوجه سيصبح إجباريًا لعمال المحال، والنوادل، وسائقى سيارات الأجرة، وذلك ضمن تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

 

وأضاف جونسون - في كلمته أمام برلمان بلاده اليوم الثلاثاء، ونقلته شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية: "سيجرى فرضُ غرامات مادية تصل إلى 200 جنيه استرليني للمخالفين وستمتد لتشمل الزبائن، حيث إن بلادنا وصلت إلى نقطة تحول خطيرة في مكافحتها للفيروس وينبغي عليها التحرك الآن لتجنب أية عواقبَ وخيمة في المستقبل".

 

وأوضح أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تستمر لـ6 أشهر مقبلة، قائلًا: "إنه فى الوقت الحالى، فإن الفيروس حقيقة من حقائق حياتنا".


بريطانيا

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة