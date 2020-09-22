بريطانيا تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا اليومية وتعلن عن اكتشاف 4926 إصابة جديدة

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا عن تسجيل ارتفاعا بإصابات كورونا اليومية، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4926 إصابة جديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ارتداء أقنعة الوجه سيصبح إجباريًا لعمال المحال، والنوادل، وسائقى سيارات الأجرة، وذلك ضمن تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

وأضاف جونسون - في كلمته أمام برلمان بلاده اليوم الثلاثاء، ونقلته شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية: "سيجرى فرضُ غرامات مادية تصل إلى 200 جنيه استرليني للمخالفين وستمتد لتشمل الزبائن، حيث إن بلادنا وصلت إلى نقطة تحول خطيرة في مكافحتها للفيروس وينبغي عليها التحرك الآن لتجنب أية عواقبَ وخيمة في المستقبل".

وأوضح أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تستمر لـ6 أشهر مقبلة، قائلًا: "إنه فى الوقت الحالى، فإن الفيروس حقيقة من حقائق حياتنا".