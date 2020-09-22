بروتوكول بين "الدراسات الدبلوماسية" وجامعة القاهرة لمنح الماجستير للدبلوماسيين الجدد

كتب : أحمد جمعة

وقع السفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بروتوكول تعاون علمي، مع عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء.

يأتى ذلك لمنح درجة الماجستير الأكاديمى للملحقين الدبلوماسيين الجدد فى نهاية مدة دراستهم بالمعهد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

وذلك انطلاقاً من أهمية تعظيم قدرات الدبلوماسيين المصريين الجدد وتأهيلهم للعمل الدبلوماسى فى الداخل والخارج بما يخدم المصالح الوطنية، وفى ضوء ما تفرضه طبيعة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية المتداخلة، التى تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة التعليمية للتعاون مع وزارة الخارجية للمساهمة فى إعداد جيل جديد من القيادات قادر على التعامل مع هذه التحديات لخدمة أهداف التمثيل الدبلوماسى المصرى.

يساهم بروتوكول التعاون المبرم بين الطرفين في تطوير المنهج الدراسي الذى يتلقاه الملحقان الدبلوماسيان الجدد بمعهد الدراسات الدبلوماسية، بحيث يجمع بين "النظريات والعلوم الأكاديمية" و"المعرفة الأساسية والتجارب الدبلوماسية المتصلة بالعمل الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف"، وذلك من خلال تزويد الدارسين بخلفية أكاديمية حول طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضايا والشئون الدولية المعاصرة، بالإضافة إلى المرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تنمية القدرات المهنية ومتطلبات التمثيل الدبلوماسي الخارجي بما يخدم أهداف السياسة الخارجية المصرية.