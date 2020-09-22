براءة طفلة من اتهامها بضرب جارتها وإلغاء حكم حبسها 6 أشهر

كتب كريم صبحى

قضت محكمة مستأنف منشأة ناصر ، ببراة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وإلغاء حكم حبسها 6 أشهر فى اتهامها بضرب جارتها داخل شقتها بمنطقة الدويقة، في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تعود أحداث الواقعة ،عندما حررت ربة منزل محضرا بقسم شرطة منشأة ناصر، تتهم فيه "فاطمة ه" طفلة بضربها بـ"شومة" على رأسها، مما أدى لأصابتها وذلك بسبب مشاجرة بينهما على خلافات الجيرة، حيث قدمت ربة المنزل تقرير طبى يفيد بإصابتها بجرح قطعي في رأسها .

وقررت النيابة العامة إحالة الطفلة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، التي قضت بحبسها 6 أشهر ثم استأنف والدها على حكم حبسها امام محكمة مستأنف منشأة ناصر، وقدم شهادة ميلاد لهيئة المحكمة، تفيد أن ابنته طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات ، حيث طلب محامى الطفلة براءتها استنادا على عدم تصور معقولية حدوث الواقعة، كون أن المتهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات لا تستطيع ضرب وإصابة المجنى عليها التي تكبرها سنا وحجما لتقضى المحكمة ببراءتها وإلغاء حكم حبسها .