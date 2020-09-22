اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

باحث فى شؤون الجماعات الإرهابية يؤكد تكفير الإخوان لكل من يخالف فكر الجماعة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 07:39 م
باحث فى شؤون الجماعات الإرهابية يؤكد تكفير الإخوان لكل من يخالف فكر الجماعة منير أديب
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال منير أديب الباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية، إن الحركات المتطرفة ومنها حركة الإخوان لديها فكر بأن من خالفهم فى المنهج والفكر والسياسية سيكونون كفار أو طاغوت وحكم الهؤلاء هو الخروج عليهم.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نوز: "لست مندهشا مما فعله الإخوان فقد قتلوا الخصوم سواء كانوا علماء شرع أو تنفيذيين، مؤكدًا أنها جماعة متطرفة تقوم بقتل المواطن البريء فى الشارع"، لافتا إلى أن تلك الجماعات الإرهابية تستخدم الدين للتوظيف السياسى فقط، حيث إن فكرة الإخوان الأساسية المؤسسة لها هي العنف، وهو ما يحدث الآن.

وأوضح الباحث بشئون الجماعات الإرهابية أن كل التنظيمات المتطرفة تعتقد أنها على الحق وتعتقد خصومها أنهم على الباطل والكفر، فيقومون بقتلهم سواء كانوا فى مسجد أو خارجه.


الاخوان

التنظيمات الارهابية

تنظيم الاخوان

فكر الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الشئون الإسلامية السعودى: تنظيم الإخوان الإرهابى يحارب كل من يحذر من خطر الجماعة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:49 م

إرهابي إخواني يسب المصريين ويطالبهم بحرق الأقسام ومدينة الإنتاج.. فيديو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 04:28 م

أصوات تطالب ألمانيا بطرد عناصر جماعة الإخوان بعد اعتبار حزب الله منظمة إرهابية.. وحزب البديل: الجماعة الإرهابية تقف وراء شبكة الإسلام الراديكالى بأوروبا.. وهيئة حماية الدستور: الإخوان يهددون النظام الديمقراطى

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 04:17 م

تجديد حبس 28 من عناصر الإخوان بسوهاج بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:43 م

عصام تليمة مفتى الدم.. القيادى الإخوانى يواصل الفتاوى التحريضية ويصف مظاهرات العنف ضد الدولة بالجهاد ويطلب من عناصر الجماعة الخروج للشهادة.. وفتاويه الإرهابية السابقة ترخص للإخوان استخدام العنف والتخريب

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة