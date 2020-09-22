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انقطاع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية اليوم لمدة 6 ساعات

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:00 ص
انقطاع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية اليوم لمدة 6 ساعات انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٢، وحتى الساعة الخامسه فجر غد الأربعاء.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظراً لأعمال فنيه تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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شركة المياه

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