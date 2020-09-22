اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:51 م
خالد صلاح
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انطلاق "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بالغربية.. صور

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 04:34 م
انطلاق "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بالغربية.. صور انطلاق مبادرة 100 مليون صحة
الغربية - فريق المحافظات

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دشن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مبادرة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى بالمحافظة، والتى تأتى ضمن المبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان، وذلك لمدة ثلاث شهور يتم الكشف بالوحدات والمراكز والمستشفيات الطبية وتستهدف الفئه العمريه من بين 18الى 60.

 

ووجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التطهير المستمر للمساجد والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

 

وأشار إلى دور الرائدات الريفيات بعمل دعاية وحشد المواطنين الاستفادة من الخدمات المقدمة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأمراض المزمنة الضغط و السكر والاعتلال الكلوى.

 

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