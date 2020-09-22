انطلاق فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى.. اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى فى دورته العشرين بعنوان "الأدب واستلهام الموروث الثقافي" دورة الشاعر مجدى الجبرى برئاسة الشاعر جمال القصاص وأمانة الروائى أحمد عامر على مسرح قصر ثقافة بنها، يُكرم المؤتمر الشاعر أسامة بدر والناقد ربيع عبد الرازق، ويستمر المعرض حتى الخميس 24 سبتمبر الجاري، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عرضا فنيا لفرقة بنى سويف للفنون الشعبية، إلى جانب جلسة مناقشة كتاب "الشخصية المكرمة" يديرها محمود الحلوانى، ويتحدث فيها كل من الشاعرة صفاء عبد المنعم ومحمد السيد إسماعيل ومسعود شومان، بالإضافة إلى الجلسة البحثية الأولى بعنوان "الموروث الشعبي" يديرها الدكتور جمال العسكرى ويتحدث فيها الدكتور حمدى سليمان، خالد أبو الليل ومسعود شومان، تليها أمسية شعرية يديرها حازم المرسي.

وفى اليوم الثانى تقام الجلسة البحثية الثانية بعنوان "الموروث الديني" يديرها أحمد قرنى ويتحدث فيها عبد الباسط هيكل والدكتورة ماريا لاويندي، بجانب الجلسة البحثية الثالثة تتحدث فيها الدكتورة إيمان عامر والدكتور عمر صوفى ومحمد السيد إسماعيل، إضافة إلى الجلسة البحثية الرابعة "مناقشة أعمال النشر الإقليمي" يديرها أسامه بدر ويتحدث فيها الدكتور أحمد تمام وعلاء الرمحى ومحمد علام ومحمد على عزب، ثم أمسية شعرية يديرها الشاعر محمود حماد.

تبدأ فى اليوم الثالث المائدة المستديرة فى العاشرة صباحا بعنوان "مشكلات المنظومة الأدبية بالإقليم" تليها جلسة التوصيات، والختام يديرها الأمين العام للمؤتمر أحمد عامر.