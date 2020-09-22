اليوم السابع
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انطلاق المرحلة الثالثة لتجارب لقاح أكسفورد في الهند بحقن 200 متطوع

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:41 م
انطلاق المرحلة الثالثة لتجارب لقاح أكسفورد في الهند بحقن 200 متطوع لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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انطلقت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية البشرية للقاح COVID-19 التي طورتها جامعة أكسفورد، وصنعها معهد أمصال الهند في مستشفى ساسون العام، وقال الدكتور موراليدار تامبي، عميد مستشفى ساسون العام: "لقد بدأنا تجارب المرحلة الثالثة للقاح (كوفيشيلد المرشح) وسنقدم الجرعة من 150 إلى 200 متطوع.

ووفال لتقرير لصحيفة time now newsفي إطار المرحلة الثانية، أجريت التجارب في كلية الطب بهارتي فيديابيث بالهند، حيث أبرم معهد أمصال الهند شراكة مع شركة الأدوية البريطانية السويدية AstraZeneca لتصنيع لقاح COVID-19 المرشح ، الذي طورته جامعة أكسفورد.

كان المراقب العام للأدوية  في الهند (DCGI) قد أصدر في 11 سبتمبر توجيهًا إلى معهد الأمصال بتعليق أي تجنيد جديد في المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح حتى أوامر أخرى بعد توقف استرازينكا مؤقتًا للتجارب في بلدان أخرى بسبب "مرض غير مبرر "في أحد المشاركين في الدراسةوفي 15 سبتمبر الجارى أعطى DCGI الإذن لاستئناف التجارب السريرية للقاح.

 


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كورونا نيوز

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