اليونان تسجل 346 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة اليونانية تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال ال24 ساعة السابقة.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني - أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 15 ألفا و928 حالة بينما بلغت حالات الوفاة 352.
وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة، 25 حالة وافدة تم اكتشافهم عند نقاط دخول البلاد.
اليونان تسجل 346 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:41 م
كورونا فى اليونان - أرشيفية
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أعلنت الصحة اليونانية تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال ال24 ساعة السابقة.
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