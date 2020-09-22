اليونان تسجل 346 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت الصحة اليونانية تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال ال24 ساعة السابقة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني - أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 15 ألفا و928 حالة بينما بلغت حالات الوفاة 352.

وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة، 25 حالة وافدة تم اكتشافهم عند نقاط دخول البلاد.