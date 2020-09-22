اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان تسجل 346 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:41 م
اليونان تسجل 346 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا كورونا فى اليونان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الصحة اليونانية تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال ال24 ساعة السابقة.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني - أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 15 ألفا و928 حالة بينما بلغت حالات الوفاة 352.
وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة، 25 حالة وافدة تم اكتشافهم عند نقاط دخول البلاد.


اليونان

كورونا

كورونا فى اليونان

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة