النيابة تكشف سبب تعدى شاب على سيدة مسنة أمام المارة بالغربية وتحبسه 4 أيام

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة السنطة بمحافظه الغربية بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تعديه بالضرب بوحشية على سيدة مسنة أمام المارة وسحلها بالشارع لخلافات عائلية، وكشفت التحقيقات وجود خلافات عائلية بين المتهم والمجني عليها، دفعته للتعدي عليها بالضرب بالشارع.

وواجهت النيابة المتهم بمقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، واعترف بارتكابه الواقعة.

كما كشفت التحقيقات مع المتهم أن الواقعة بدأت عندما شاهد المجني عليها بالشارع وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لضربها.

وكشفت التحريات وجود خلافات عائلية بين طرفي الواقعة.

وكان المقدم محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، قد تمكن من القبض على شاب بعد تعديه بالضرب بوحشية على سيدة بالطريق العام أمام المواطنين، وتم إحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغا من سيدة تتهم شاب بالتعدي عليها بالضرب بوحشية امام المواطنين بالشارع الرئيسي.

انتقل رئيس مباحث مركز السنطة لمكان البلاغ وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وإلقاء القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية، كونها والدة زوجة خاله، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق، واصدرت قرارها المتقدم.