النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 اشخاص، أصيبوا في حادث انقلاب توك توك، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بانقلاب توك توك في مدينة نصر، وانتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب توك توك أثناء سيره بشارع الخميس بمنطقة التبة، بعدما اختلت عجلة القيادة منه نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق التوك توك، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق، كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.